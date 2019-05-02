贸易战及低价格促使美国农民离开土地

（早报讯） 为减轻经济损失，美国中西地区越来越多的农民选择离开世代垦种的农田，在变卖农业机械后转而出租土地为生。在大批老农纷纷选择退休时，他们的后继者却寥寥无几。

美国侨报网引述路透社的报道说，该地区农业机械拍卖公司对退休农民农具的拍卖量在过去六个月中较去年同期增加了30%。农业机械公司收到的新订单则出现下滑。

这与美国金融危机后出现的农产品价格复苏时期形成了鲜明对比。2012年之前，由于玉米及小麦价格持续高涨，大批青壮劳力从城市返回农村，从事农业生产。据统计，2012年美国中西部地区44岁以下农民人口在过去数十年间首次出现增长。根据农业部（DOA）统计，2008至2012年间，这一增长率在艾奥瓦及伊利诺伊州增长40%以上，印第安纳州为57%，堪萨斯州60%。

然而好景不长，农产品价格其后走低，从事农业生产的利润也日益变薄。随之产生的是农庄数量的萎缩与农业从业人员平均年龄的走高。年销售额在5万至500万美元（6.81万至681万新元）的中型农庄数量持续萎缩，农民平均年龄从1997年的54.3上升到2017年的57.5。

特朗普发起的中美贸易战使得农民的处境愈加困难。作为美国最大的大豆进口国，中国在贸易战爆发后的十个月间大幅度缩减大豆采购。同时，国际大豆价格持续走低，而成本却不断增加。

大批农民最终只得选择退休。

由于许多农民并没有如401K等退休计划，为保证生活来源，他们普遍在退休前将大批农业机械通过拍卖行进行出售，并在其后选择出租土地为生。但由于农产品价格较低，租种土地的佃户更希望用农产品冲抵部分租金，对希望以土地出租换取生活来源的退休农民而言，无疑又增加了他们的生存压力。