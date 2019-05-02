毒品污染 英格兰乡间淡水虾全验出可卡因

（早报讯） 研究学者揭露，他们在英国英格兰东部偏远乡间採集的淡水虾样本，全都检验出可卡因，也广泛存在克他命等其他毒品。

伦敦国王学院（King's College London）科学家与索夫克大学（University of Suffolk）携手，从务农的索夫克郡各地15处採集样本后，获得这项“惊人”发现。

台湾中央通讯社报道，索夫克大学研究人员布里（Nic Bury）指出：“不论在水生动物发现可卡因对索夫克来说是不是问题，或在英国与海外更大范围出现此现象，都需投入更多研究。”

这项刊登在期刊“国际环境”的研究，检视淡水虾体内多种“微污染物”含量。

研究发现，“所有检验样本都发现可卡因，採集的样本虾也普遍含有诸如克他命等非法毒品、杀虫剂与药物。”

伦敦国王学院的研究报告第一作者米勒（Thomas Miller）说，虽然“浓度低”，但这些化合物“可能危害到野生动物”。

米勒的同事巴隆（Leon Barron）称，在野生动物身上频繁发现违禁药物“令人讶异”。

他进一步表示：“我们可能会预期在诸如伦敦等都会区发现这些东西，但不是在更小也更偏远的集水区。”