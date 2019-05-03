加拿大将运回出口菲律宾的垃圾

（早报讯）菲律宾与加拿大的垃圾纠纷有了新进展。加拿大媒体2日消息称，加拿大将把60多个装满垃圾的集装箱从菲律宾运回加拿大温哥华港。

新华社引述加拿大电视台2日报道，这些垃圾集装箱将在5月15日前运上一艘开往加拿大的货船。这些垃圾集装箱是一家加拿大公司于2013年至2014年出口到菲律宾，当时运抵菲律宾首都马尼拉附近的一个港口，集装箱外贴有可回收塑料的标签。

然而，菲律宾海关在检查中发现集装箱中只有约三分之一是可回收塑料，其余为电子和厨房垃圾等。菲律宾指责加拿大违反了巴塞尔公约。巴塞尔公约旨在遏制越境转移危险废料，特别是向发展中国家出口和转移危险废料。

加拿大总理特鲁多2015年和2017年访问菲律宾时，菲律宾一再敦促他解决垃圾问题。为此，两国还成立解决垃圾集装箱联合小组。

尽管菲律宾一家法院2016年曾下令将垃圾运回加拿大，但六年来加拿大从未想过将垃圾拉回去，只是一直试图说服菲方处理这批垃圾。

面对在出口垃圾问题上迟迟没有行动的加拿大政府，菲律宾总统杜特尔特4月23日终于发出警告：要么拉回去，要么“宣战”。

他在一个活动上说，“我想要一艘准备好的船。我警告加拿大，也许下周，他们最好把垃圾拉回去，否则我就起航”。