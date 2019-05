美国一架波音737客机滑入河中

一架载有136人的波音737商用客机,在降落后冲出跑道,滑进美国佛罗里达州的圣约翰河(St. John's River),所幸没有人在这起事故中死亡。

据路透社报道,美军杰克逊维尔(Jacksonville)海军航空站发言人表示,上述飞机是从关达那摩湾(Guantanamo Bay)海军航空站起飞,于当地时间昨天(3日)晚上9时40分滑进跑道尾端的河中。

杰克逊维尔市长办公室发推文说,飞机没有沉入水底,机上136人全部生还。

#JSOMarine Unit was called to assist@NASJax_in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for.pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS