美国一架波音737客机滑入河中

一架载有136人的波音737商用客机，在降落后冲出跑道，滑进美国佛罗里达州的圣约翰河（St. John's River），所幸没有人在这起事故中死亡。

据路透社报道，美军杰克逊维尔（Jacksonville）海军航空站发言人表示，上述飞机是从关达那摩湾（Guantanamo Bay）海军航空站起飞，于当地时间昨天（3日）晚上9时40分滑进跑道尾端的河中。

杰克逊维尔市长办公室发推文说，飞机没有沉入水底，机上136人全部生还。

#JSOMarine Unit was called to assist@NASJax_in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for.pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

根据市长办公室发布的照片，这是一架迈阿密国际航空公司（Miami Air International）的飞机。

波音公司发言人表示已知晓事故，并正在收集信息。