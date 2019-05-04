清洁队登珠峰捡垃圾 首两周已收集超过3公吨

（早报讯）东网报道，位于喜马拉雅山脉的世界最高峰珠穆朗玛峰，每年吸引不少登山发烧友朝圣，但同时亦带来垃圾问题，困扰山峰所在的多国政府。其中尼泊尔政府上个月登山季开始，组织了清洁队登山清理垃圾，至今单是两周，已收集了逾3公吨包括人类粪便的垃圾，甚至寻回山难者的遗骸。

尼泊尔政府派出的14人清洁队，计划在45天内清理10公吨垃圾并带回山下。三分之一收集到的垃圾会由尼泊尔军方的直升机运往加德满都回收，其馀可分解的垃圾则会送到附近的奥卡尔东加（Okhaldhunga）处理。

尼泊尔当局指，清洁队的八名成员目前在海拔6400米处的2号营地收集垃圾，余下六名队员则分成两组，轮流登上海拔7950米的4号营地，并会在那里停留15天收集垃圾。他们至今收集到垃圾，包括空罐樽、塑胶、破烂的登山工具等。

尼泊尔政府六年前曾推出措施，每队登山队若携回至少八公斤垃圾，可获退回4000美元（约5442新元）垃圾按金，期望以奖励方式鼓励登山客带走自己的垃圾，惟只有一半登山者带回垃圾。

除了垃圾问题外，尼泊尔登山协会前主席指出，随着气候暖化令山上冰雪加速融化，一些在以前遇难、被冰雪掩埋的登山者遗体暴露出来，令问题更加复杂。