(早报讯)一架载有七人的委内瑞拉军用直升机,在首都加拉加斯(Caracas)附近坠毁,无人生还。

这起事故发生在当地时间星期六(5月4日)上午。

委内瑞拉国防部发表声明说,失事的直升机是在前往科赫德斯(Cojedes)州途中坠落,当局正在调查事故原因。

事发时,委内瑞拉总统马杜罗正在科赫德斯州视察军事演习。

马杜罗事后发推文说,他对这起事件感到非常遗憾,并向罹难者的家属和朋友致以衷心的哀悼。

Venezuelan people! Today,#4May, in the morning hours, a helicopter of our #FANB rushed to land and 7 worthy officers of the Homeland died. I deeply regret this incident and express my heartfelt condolences to their family and friends.