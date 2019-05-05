越南女段氏香回国 从“欧巴桑”变美女

（早报讯）“金正男遇刺案”中越南籍女被告段氏香摆脱两年牢狱之苦，一夕之间从“欧巴桑”（大妈）变回美女。

原本在马国被控谋杀朝鲜领袖金正恩兄长金正男的段氏香，在控方于4月1日修改控状提控她后，当场在庭上认罪，最终被判监禁3年4个月。刑期从2017年2月15日算起，因此她获提前在前天获释。

段氏香前日出狱后，乘搭傍晚班机返回越南河内，间中全程没有露脸，仅通过代表律师发表亲笔信，感谢各造对她的帮助。随后她抵达河内内排机场，在律师陪同下接受越南媒体访问时首度亮相。只见她已经摇身一变成为美女，加上化妆，让她看起来精神爽朗。

段氏香身穿白色毛衣和牛仔裤，披着围巾，戴着墨镜，从机场出境厅出来的那一刹那，和在马国的这几年上庭时的憔悴模样，真的有天渊之别。

满脸春风 不像刚出狱犯人

抵达越南的她如释重负，看见媒体镜头也没有躲避，反而笑得很灿烂，也亲切和媒体打招呼，只见她满脸春风，根本不像刚出狱的犯人。她告诉守候的媒体，她很高兴能回家，也很高兴能开始另一个阶段的新生活。 她说，她不知道接下来会做什么，但她想站上舞台，就像一名女演员。

一名心理学家表示，他看见段氏香举止的时候暗暗吃了一惊。他说，段氏香重获自由可能兴奋过度，但她或许应该注意一下言行，毕竟她尚未洗脱杀人嫌疑。