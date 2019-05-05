新西兰一家四口游巴拿马遇海盗 男子护妻儿遭枪杀

（早报讯）新西兰一家四口在巴拿马遇海盗袭击，60岁男子为保护妻子和11岁龙凤胎而惨遭枪杀，三名嫌犯被缉拿归案并控上法庭。

据《新西兰先驱报》报道，死者艾伦·卡尔维尔（Alan Culverwell）与妻小原本住在新西兰南岛北岸的马尔堡峡湾（Marlborough Sounds）。他们不久前在美国佛罗里达州买了一艘游艇，于是卖了新西兰的房子，举家前往佛罗里达州接收游艇，开始了一家四口的水上生活。

死者一家计划将游艇开回新西兰，旅程预计长达两年。岂料，在巴拿马时间上周四（5月2日）凌晨2时左右，他们停泊在库纳雅拉（Guna Yala）水域时，遭遇海盗袭击。

事发时，死者一家正在熟睡中，死者听到船棚顶上传出声响，他出去查看时被枪杀。他的妻子德琳也在事故中被弯刀砍伤，但她成功逼退海盗，并把自己和孩子锁在船舱内，立即致电新西兰的好友求救。

死者妻子德琳在事故中被弯刀砍伤，但她成功逼退海盗并向好友求救。（路透社）

据报道，德琳和孩子们等了超过一小时才获救，她和受了轻伤的女儿事后被送到当地医院接受治疗。

巴拿马当局后来逮捕了三名嫌犯，其中两名巴拿马人莱安德罗·赫雷拉（Leandro Herrera）和阿维利诺·阿罗塞梅纳（Avelino Arosemena）在星期六（5月4日）下午被控谋杀、抢劫等罪名。第三名嫌犯则是一名青少年，他也已出庭面控，但由于未成年，庭上未公开更多有关他的信息。

当地警方仍在调查此案件。