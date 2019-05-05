科研人员发现致命水母毒液“解药”

（早报讯）澳大利亚科研人员利用基因组筛查的方法发现，一种已有药物可阻止被具有致命毒性的澳洲箱形水母蜇伤后出现的部分症状。

澳洲箱形水母是世界上毒性最强的动物之一，蜇人后其毒素会使人皮肤坏死并伴随剧痛，还会侵入人的心脏，使人在短时间内因心脏停搏而死亡。一只箱形水母体内携带的毒液足够致60人死亡，目前还没有针对其毒液的特效药物。

新华社报道，悉尼大学研究人员在英国《自然·通讯》杂志上发表论文说，利用被称为“基因剪刀”的CRISPR基因组编辑技术，他们在实验室处理了数百万个人体细胞，对每个细胞敲除一个不同基因，然后加入澳洲箱形水母毒液观察，用这种全基因组筛查方法寻找那些与毒液接触时可以幸存的细胞。

研究人员筛查发现，人体细胞内一种名为ATP2B1的蛋白质是箱形水母毒液发挥毒性的必要条件，而ATP2B1蛋白质的存在需要有胆固醇。

论文第一作者、雷蒙德·劳博士说：“我们在这项研究中确认，水母毒液发挥毒性的通路需要胆固醇，由于市面上已有很多药物可以靶向胆固醇，我们采用了其中一种，用它来对抗毒液，而它起了作用，这是一种分子水平的毒液‘解药’。”

动物实验显示，将上述靶向胆固醇药物注射到暴露于箱形水母毒液的小鼠体内，只要在小鼠接触毒液15分钟内给药，就可阻止小鼠皮肤坏死和疼痛。

但研究人员还不能确定药物是否能避免毒液引起的心脏骤停，未来将开展进一步研究。