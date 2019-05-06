韩情报机构：俄罗斯理解朝鲜分阶段弃核立场

（早报讯）韩国国家情报院（国情院）最近向国会情报委员会介绍朝俄首脑会谈的结果时称，俄罗斯对朝鲜分阶段弃核立场表示理解。

韩联社报道，国情院指出，在无核化原则方面，俄罗斯对美方立场表示同意，而在无核化落实方式上，俄罗斯则认可朝方立场。朝鲜和俄罗斯共享分阶段解除制裁的原则。朝俄在扩大会谈上重点讨论朝核问题。

国情院指出，俄罗斯总统普京说，解决半岛问题的措施不在于力量。所谓“力量”意指美国，此言意在牵制美国。对普京提出的六方会谈，国情院评价称，普京仅为提议举行工作小组，并不是指立即举行六方会谈。

朝鲜国务委员会委员长金正恩请求普京向美国和中国转达自身立场，这被解读为朝鲜希望重启朝美会谈。根据联合国制裁决议，在俄罗斯内的朝鲜劳工必须年底前撤离。虽然普京表示从人权的角度处理此问题，但因为联合国安理会决议内容很明确，因此回旋余地不大。预计朝鲜劳工最终会撤离俄罗斯，但朝俄人员交流仍将扩大。

国情院表示，金正恩访俄期间，除了单独会谈、扩大会谈、参观追悼设施、出席午宴之外没有其他日程，由此推测此访可能是工作访问。两国似乎没有达成协议。朝鲜表示，普京将访问朝鲜，但俄方并未发布相关消息，预计普京访朝恐难成行。