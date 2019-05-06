马国将高盛前银行家引渡到美国

（早报讯） 马来西亚总检察长汤米托马斯证实，当局上周五已将涉及一个马来西亚发展有限公司弊案的高盛集团前银行家黄宗华引渡到美国。他将因此案而遭美国司法部提控。

汤米托马斯周一发布声明表示，根据马国与美国就引渡黄宗华达致的协议，马方同意暂时交出黄宗华并将他引渡到美国10个月，让美国检控单位进行相关司法程序。

汤米托马斯表示，马方已在上周五将黄宗华移交给美方。此人在美国的相关审讯结束后，美方必须将他送回马国。

美国司法部去年11月提控黄宗华等三人违反美国《反海外贿赂法》，并要求马方引渡他至美国受审。马国警方去年11月1日逮捕黄宗华并一直扣留他。黄宗华原本拒绝引渡到美国，并争取保外候审。但吉隆坡高庭去年12月13日驳回其保释申请。黄宗华今年2月15日在吉隆坡地庭同意接受引渡到美国受审。

黄宗华现年47岁。他曾是高盛集团东南亚行销与贸易负责人，在2014年4月离职。美国司法部控状指黄宗华2012至2013年间在为一马公司发行债券时，与通缉犯刘特佐违法串谋规避高盛集团内部监控机制，串谋贿赂马来西亚和阿布达比官员，以及串谋洗白窃自一马公司的数十亿美元资金。