矛盾升级 美民主党指司法部长蔑视国会

（早报讯）美国国会众议院司法委员会周一（6日）提出了认定司法部长巴尔蔑视国会的决议案，理由是他拒绝交出穆勒通俄门调查报告的未删节版。

美国之音报道，司法委员会主席纳德勒说，委员会将于周三（8日）就巴尔蔑视国会的决议进行表决。这是民主党主控的众议院与共和党总统特朗普矛盾的最新升级；民主党人正在调查特朗普的政府。

上个月，巴尔公布了448页穆勒报告的删节版。特别检察官穆勒得出结论说，特朗普及其竞选团队并没有勾结俄罗斯以帮助他胜选，但是对于特朗普是否因为试图阻碍穆勒调查而构成妨碍司法的问题上，穆勒没有下结论。

巴尔自己做出决定认为，该报告结论不足以支持对特朗普提出妨碍司法的指控。

巴尔公布的删节版穆勒报告有几十例材料缺失的情况，他声称这些信息涉及大陪审团秘密证词和其他敏感材料。

纳德勒认为，他领导的司法委员会有权看到被删内容，但是身为美国最高执法官员巴尔所领导的司法部上星期说，委员会索取信息的要求“不属于合法监督”，是“过分而且造成过重负担的”要求。

如果民主党人主控的众议院司法委员会通过了巴尔蔑视国会的决议，这份决议案将交由众议院全院表决。从理论上说，如果某人被认定蔑视国会，他最终有可能受到审判，如果罪名被判成立，将面临最长达一年的监禁。然而实际上，司法部很少起诉国会转来的这类案件。