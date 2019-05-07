马警方入禀法庭要充公纳吉财物

（早报讯） 马来西亚警方去年扣押前首相纳吉夫妇约11亿令吉财物并调查近一年后，周二终于正式入禀吉隆坡高庭，要求充公其中约7.2亿令吉与一个马来西亚发展有限公司弊案有关的财物。

警方去年5月在纳吉住所，以及纳吉儿女在吉隆坡柏威年豪华公寓展开六次突击行动，起获26种外币、超过400枚名表、大批名牌包包、超过1万件珠宝首饰、金条及许多奢侈品，总值约11亿令吉（约3.7亿新元）。

据《中国报》掌握的消息，马来西亚警察总部反洗钱和反恐融资专案小组主任胡维铭领导的专案小组，周二向吉隆坡高庭提出两项充公财物的申请。

警方首项入禀是要求充公总值6.89亿令吉财物。这包括从柏威年豪华公寓搜到的1亿多令吉现款、400多枚名表、超过1万件珠宝首饰、大批名牌包包，手提袋，以及柏威年豪华公寓的一个单位。警方第二项入禀则要求充公其他从纳吉私邸和首相署起获的现款和外币，以及29个私人银行户头和基金。这些财物总值3100万令吉。

警方要求充公的私人银行户头，包括已引渡到美国受审的高盛集团前银行家黄宗华，及其他一些曾经接收纳吉利益者的户头。警方是把纳吉一家四口、黄宗华，以及通缉犯刘特佐的母亲等共10人列为答辩人。法庭已接受警方的入禀申请，并将择日决定案件过堂日期。