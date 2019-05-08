《星洲》民调：希盟执政一周年表现“刚好及格”

（早报讯）马来西亚希望联盟（希盟）政府将在明天（9日）上台满一年，《星洲日报》民调显示，大部分受访者对希盟政府表现的评价是“尚可”，刚好及格。

星洲网报道，去年5月大选马来西亚迎来独立以来首次“改朝换代”，其中高达95%华族选民把手中神圣一票投给。配合希盟执政一周年，《星洲日报》进行民意调查，结果显示，32.3%受访者认为希盟政府的表现“尚可”或“刚好过关”、26.4%的受访者对觉得不满意、19.9%满意、16.7%非常不满意，以及4.6%非常满意。

民调显示，高达84.5%或4596人认为，政府当务之急是振兴经济，其次为降低生活费（65.2%或3545人）、团结各族（43.8%或2383人）、缓和种族紧张关系（38.5%或2094人）及稳定国内政治局势（34.1%或1853人）。

至于对首相马哈迪第二次出任首相的表现，15.9%受访者给马哈迪的整体表现平均打分是五分，另有14.7%和14.1%的受访者则打出七分和八分的高分数。满分是10分。

根据民调，尽管希盟政府的表现与人民的期望尚有距离，但大部分华族受访者都不后悔投选希盟，愿意给希盟多五年执政中央。

在希盟内阁方面，《星洲日报》读者从28位内阁部长中评选出五名表现最亮眼的部长，其中民主行动党部长就占了四人，交通部长陆兆福更是从民调开始以来便一路领先，全程位居榜首，获得3998票。

表现获得华人赞赏的部长还有同属民行党的通讯及多媒体部长哥宾星（3912票）、能源科艺及环境部长杨美盈（3377票）、财政部长林冠英（2624票），以及人民公正党的副首相兼妇女及家庭发展部长旺阿兹莎（1117票）。

《星洲日报》是于今年4月17日通过星洲网进行民调，至5月6日中午12时，参与民调人数为5437人。这项民调是根据一人一票原则进行。