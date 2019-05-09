美国宣布对伊朗钢铁等产业进行制裁

（早报讯）美国总统特朗普8日发表声明，宣布签署行政令，对伊朗的铁、钢、铝、铜等产业进行制裁。

特朗普在声明中说，上述被制裁产业是伊朗政府除石油外的最大出口收入来源，此举将进一步强化美国对伊朗的“极限施压”。他同时表示，期待有一天能与伊朗领导人会面，商讨制订新的协议。

根据行政令，制裁对象包括在伊朗境内拥有或参与运营与铁、钢、铝、铜产业有关业务的个人或实体，参与伊朗上述产业相关的商品或服务交易的个人或实体，以及为被制裁对象提供物质或金融、技术支持的个人或实体等。此外，为伊朗相关产业的产品出口提供重要金融服务的外国金融机构也将受到制裁。受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，随后逐步重启因协议而中止的对伊制裁措施，涉及伊朗石油出口、金融、航运等关键领域。

欧盟和法德英三国对美国重启对伊制裁深表遗憾，表示将继续努力维护对伊合法贸易。俄罗斯近日表示，任何新的制裁威胁都不会阻止俄方与伊朗合法、互利的合作。

美国单边制裁导致伊朗采取反制措施，伊朗总统鲁哈尼8日宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款。