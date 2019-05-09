特朗普以行政特权阻国会获取完整“通俄门”报告

（早报讯）白宫发言人桑德斯8日发布声明称，美国总统特朗普将行使行政特权，以阻止国会民主党人获取未删节版的“通俄门”调查报告。

在该声明发表的同时，国会众议院司法委员会举行会议，就司法部长巴尔是否藐视国会进行表决。此前，该委员会发出传票，要求巴尔在5月1日前提交“通俄门”调查的完整报告及相关证据。但巴尔并未照办，还缺席了该委员会的听证会。

白宫的声明说，众议院司法委员会主席纳德勒此举是滥用职权，白宫和司法部长巴尔都不会遵守其“非法而鲁莽”的要求。应司法部长的要求，总统别无选择，只能保护自己的行政特权。

所谓行政特权，是指美国总统和政府行政部门官员有权不向立法机构、司法部门及公众公开其认为涉及国家机密的信息和谈话。

美国媒体分析指出，此举将使白宫拥有是否公开完整“通俄门”报告的裁量权，从而进一步增加国会民主党在立法层面向司法部长施压的难度。

桑德斯当天还向记者表示，国会民主党人已经拥有了一份删节更少的报告，却执意要求获取那些他们明知无法得到的内容。而巴尔只是在保护依法不应公开的信息。

美国《国会山报》称，这是特朗普首次利用行政特权阻挠国会民主党对其政府、竞选和经营活动的调查。此举势必会激怒民主党人，并引发一场可能需要数月时间才能解决的法律挑战。

美司法部长助理斯蒂芬·博伊德当天早些时候致函纳德勒称，该委员会针对巴尔的表决将“终结”司法部与国会就获取“通俄门”报告及潜在证据的沟通渠道。

4月份以来，“通俄门”调查报告的完整度，成为白宫和国会民主党围绕该议题“争夺”的焦点。民主党坚持要求司法部提供一份未经删节的报告，而白宫则谴责此举是出于政治目的。

本周以来，特朗普政府已拒绝了国会民主党此前提出的多项要求。这其中包括财政部拒绝提交特朗普的纳税申报单，以及白宫要求特朗普前法律顾问唐·麦格恩（Don McGahn）不向国会提供“通俄门”调查相关文件等。特朗普日前还表示，特别检察官米勒不应在国会作证。