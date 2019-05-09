英国无煤电能持续一周 创历史纪录

（早报讯）英国国家电网8日公布，英国全国连续七天没有使用煤炭发电，这是自工业革命以来不使用化石燃料的最长时间，创下历史新纪录。

根据英国国家电网（National Grid）发布的数据，截至当天下午1时，英国已连续167个小时在没有燃煤电厂供应任何电力的情况下生产电能。所有电能来自太阳能、核能、风能等可再生能源。

国家电网发言人坎普说：“我们打破了没有燃煤的最长时间记录。”

燃煤发电是在5月1日中午前中止的。此前燃烧煤炭只提供了少量电力来支持全国电网。

英国商业和能源部长克拉克在向媒体发布的声明中表示：“自工业革命以来，英国第一次整整一周不使用煤炭，这是在全球领先的减排努力中迈出的一大步。”

克拉克说，为了应对气候变化、抓住清洁能源增长机遇，英国将在2025年前完全淘汰煤炭能源，建立一个更清洁、更绿色的能源体系。在应对气候变化方面，“我们领先世界，我们希望继续打破记录”。

资料显示，在英国能源行业，燃煤电厂正日益被边缘化。英国最后一家燃煤电厂最早可能在2022年关闭。到2025年，英国将完全停止煤炭电力供应。

克拉克称：“英国正朝着成为首个通过立法实现零排放的主要经济体迈进。”