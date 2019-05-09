达因认为新加坡会拖延水供争议 争取自给自足时间

（早报讯）马来西亚政府顾问达因相信，新加坡会拖延与马来西亚的水供争议谈判，以便争取时间达致水供自给自足的目标。

达因接受《南华早报》访问时指出，马来西亚与新加坡于1962年所签署的《1962年新柔水供协议》将在2061年届满。他表示：“我们相信，届时新加坡将在水供上自给自足，无须向马国购买生水。所以，或许新加坡正在拖延争议，直到足以在没有任何损失下毁约。”

首相马哈迪早前一再表示，马来西亚售卖给新加坡的生水价格太低廉，因此要求重新检讨协议。

《1962年新柔水供协议》允许新加坡每日从柔佛河抽取2亿5000万加仑（11亿4000万公升）生水，其中每1000加仑生水售价为马币3仙（约0.01新元）。这份合约也阐明，新加坡抽取生水并过滤后，马来西亚有权以每1000加仑马币50仙价格（约0.16新元），向新加坡买回其中2%过滤水。

总检察长汤米汤姆斯表示，马新两国目前仍在谈判中。

达因表示，马新两国去年一度关系紧张，但新加坡愿意回到谈判桌，已是“一大进步”。

达因也提到他最近一次走访新加坡时，提供当地部分领袖的劝告。“最后，我说，我们是邻居。我们不能改变我们的地理位置。我们必须在一起，而且是交织在一块儿。如果不坐下来讨论以互惠互利，我们其他什么也做不了。”

达因表示，无论如何，他相信马来西亚在水供谈判中拥有“很好的法律基础”。