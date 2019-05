(早报讯)澳大利亚央行“澳洲储备银行”去年10月刚发行新版50澳元纸钞,事隔七个月,新钞票被眼尖民众发现有英文拼写错误。据悉,约有四亿张的50澳元纸钞印错。

据澳洲媒体报道,墨尔本电台Triple My周三在推特上发布一张由听众传来的照片,照片显示一张放大的50澳元纸币背面,有一个单字出现拼写错误,在“It is a great responsibility to be the only woman here”这句话中,“responsibility”(责任)这个字被三次误拼成“responsibilty”,少了一个“i”。

50澳元纸币背面摘录澳洲首位女议员伊迪丝.科文(Edith Cowan)于1921年在国会中的演讲内容,她致力于为女权及少儿全力奋斗。

澳洲央行发言人对此表示:“本行已经发现这个问题,将在下次印刷时修正错误。”

他证实,有大约四亿张50澳元纸币印错,下一次印刷将在今年中旬。