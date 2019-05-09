国阵土地交换计划损失1.7亿

（早报讯） 马来西亚国防部长莫哈末沙布表示，国防部在国阵政府执政时期的16项“土地交换”计划出现严重疏漏，导致政府损失约5.2亿令吉（约1.7亿新元）。他也指前首相纳吉与前国防部长希山慕丁对其中13项计划进行“政治干预”。

希盟政府上台后积极清查前政府各项弊端，此案是政府部门疏失而造成损失金额最高的案件。分析员认为国防部选在希盟上台一周年之日公开相关报告，其“展示成绩单”的用意十分明显。

莫哈末沙布周四在国会上议院公布《政府行政、采购和财务调查委员会报告》时表示，上述计划若没有延误或签署附加合约，以及因违约而必须支付赔偿金，政府其实可获得约2亿83令吉。但各种疏失造成政府最终损失约5.2亿令吉。

莫哈末沙布指出，根据记录，国防部目前负责管理超过116.65万英亩（约47.2公顷）土地，其中包括联邦政府与州政府的土地，以及一些根据“1983年军事演习法令”注册的土地。他说，前政府的国防部“土地交换”计划下的土地则约有3980英亩。

报告也揭发前首相纳吉和前国防部长希山慕丁在其中13项土地交换计划进行政治干预。“国防部与选委会确认后发现在（彭亨）百乐、（柔佛）昔加末、巴罗和（霹雳）半港等军营，都是在去年第14届大选前为了政治意图和移动军人选票才建立的。”

报告表示：“选委会证实，兴建这些军营都是为了赢取全国大选，因为这些地点都并非国防部的策略地点。”报告说：“例如建设巴罗军营时，前国防部长希山慕丁政治秘书安哈菲兹就告诉政府要优先处理这计划，因为这个军营位于（希山慕丁的）森波浪国会选区。”