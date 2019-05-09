美国众议院召开听证会讨论美中关系

（早报讯）美国国会众议院外交关系委员会周三（8日）就美中建立关系40年后，美国应该如何应对中国举行听证。在听证会上，有议员问到，美国到底该如何定义与中国的关系？中国到底是美国的朋友还是敌人？

美国之音今日（9日）报道，众议院外交关系委员会以“巧竞争，40年后，美国对中国战略”为题举行听证。犹他州共和党籍联邦众议员科蒂斯的一段话简练地概括了美中关系40年的演变。他说：“当我很小的时候，我认为中国依赖我们，需要我们的帮助。这个看法后来改变了，我们开始把他们看作我们的朋友。有点像我们的北约朋友，我们可以从互利的关系中达到共同繁荣。再后来，又变成了竞争者……”

2017年12月，在美国《国家安全战略》中，特朗普政府把中国定义为“战略竞争者 ”。从那以后，中国是美国的竞争者角色被越来越多人接受。不过，科蒂斯觉得把中国定义为美国的竞争者并不能完全描述美中之间的关系。

他说：“我现在对这个竞争者的说法有质疑。我今天听到对手、敌手，也听到最大的威胁、掠夺者。……准确来说，他们到底是什么？”

宾夕法尼亚州的共和党籍众议员佩里也表达了类似的看法。他说：“我们得首先弄清楚如何定义中国。是朋友还是敌人？战略对手、盟友……我们该怎么形容他们？”

众议院外交关系委员会主席英格尔认为，中国代表了对全球的挑战。“中国在全球代表了深远的战略挑战，无论是从经济上、地缘政治上、甚至是军事上。但在某些领域，中国又是我们必要的伙伴，虽然有时候很艰难。”

对此，普林斯顿大学政治和国际事务学教授、曾担任美国前副总统切尼办公室国家安全事务顾问的范亚伦在听证会上说：“很明显，中国是对手。他们在所有领域与我们竞争经济、军事和政治影响力。他们最后的目的是希望取代美国，不仅成为东亚的优势力量，而且要成为国际体系的主导力量。”