韩美日安全会议商朝鲜试射武器

（早报讯）韩联社报道，第11次韩国、美国及日本安全会议9日上午在首尔举行，三方讨论了朝鲜接连发射近程武器一事，商定继续关注相关动向，还就继续通过外交合作推动韩半岛无核化及构建永久和平机制达成一致。

韩国国防部国防政策室室长郑锡焕（音）、美国国防部亚太事务助理部长薛瑞福、日本防卫省防卫政策局次长石川武共同主持了这次会议，美国国务院东亚太副助卿代理纳珀也出席了会议。

韩国国防部在会后发布声明说，三方就包括朝鲜在内的区域安全问题、加强三国务实安全合作等方案进行了讨论。与会代表还就越南首都河内举行的第二次“特金会”结果交流，并决定深化合作推动半岛实现无核化及永久和平。

三方代表重申，将严格执行联合国涉朝决议，敦促朝鲜全面遵守决议；持续开展国际合作，防止和杜绝朝鲜海上非法过驳行为。

此外，三国还一致同意，继续合作增进区域内军事信任。分析认为这是在委婉敦促韩日改善关系。在会前的韩日双边会谈上，双方就讨论了重启因“舰机矛盾”而受阻的两国国防合作与交流事宜。

韩美日安全会议自2008年起举行，主要讨论朝鲜核导挑衅等地区安全问题。第12次会议将于明年在日本举行。