马哈迪提出“2030年愿景”

（早报讯） 希望联盟政府周四执政满一周年，马来西亚首相马哈迪提出新的“2030年愿景”。他承认自己1991年提出的“2020宏愿”已无法按时实现，他指这是前首相纳吉政权的贪腐造成的。

马哈迪周四在布城国际会展中心举行的“新马来西亚一周年庆典”发表特别演说时说，希盟在首次政党轮替后执政以来，一直面对前政府遗留的许多问题。他说，希盟过去一年不断重复怪罪前政府的论调，已经让民众烦不胜烦。“人民可能已经厌倦有关前政府的新闻报道，但即使如此，这些国阵在纳吉时期铸成的大错，确实阻碍了我们恢复国家运作和照顾人民福祉的努力。”

马哈迪也坦承民众不满希盟没有兑现竞选承诺。他说，前政府留下的破坏严重得超乎预料，导致新政府无法在短时间内落实部分承诺。

马哈迪承诺希盟未来四年奶将兑现所有选举承诺。他表示，截止今年4月30日，希盟去年大选时的464个承诺，其中约四成已经兑现了。这包括暂停执行或废除恶法、恢复新闻自由、维护1963年马来西亚协议、尊崇法治、维持经济稳定，以及落实特定政策协助印裔及垦殖民等等。

马哈迪表示，他希望11年后的2030年能实现全民共享繁荣的新愿景。他说，这个愿景的三个目标包括缩小贫富差距、建立全民新发展模式，以及让马来西亚在亚洲成为经济主轴。

约1600人出席了“新马来西亚一周年庆典”。他们包括正副首相、内阁部长与副部长、政府部门及执法机构高官、希盟州务大臣及州首席部长、希盟国州议员和外交使节。大会也播放马哈迪去年再次上台前的点点滴滴。这包括马哈迪去年大选前宣布加入当时的反对党、宣布土著团结党成立、大选前四处演讲拜票、在国家王宫宣誓就任第七任首相等画面。