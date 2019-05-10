特朗普: 习近平给我写了封漂亮的信 中美本周仍可能达成协议

中美高层官员周四（9日）展开最新贸易谈判前夕，美国总统特朗普表示，自己周三晚上从中国国家主席习近平那里收到一封“非常漂亮的信”。特朗普说，他有可能会与习近平通话，但同时表示，美国官员已开始办理对中国产品加征新关税的手续。

据美国之音今天（10日）报道，特朗普周四在白宫举行的会议后告诉记者：“我们的选项是很棒的。这是我说了多年的选项。”报道认为，上述选项显然是贸易协议达不成便维持高关税。

特朗普表示，美国强劲的经济让他处在有利的谈判位置，“我们有两个很棒的选项。我们的国家形势大好。”

此前，美国释出美中贸易谈判有望在近期内达成协议的乐观信号。但特朗普上个星期天突然发推文，宣布要把约2000亿美元（约399亿新元）的中国进口产品的关税从目前的10%提高到25%。

美国指责中国反悔已答应做出的让步，试图重新谈判。中国政府则表示，“如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。”

特朗普周四在白宫罗斯福室表示：“我们本来快达成协议了，然后他们又开始重新谈判协议。”他说，“我们今天正开始办文件手续”，对中国产品征收“非常重的”关税。

特朗普也透露，是中国想回到华盛顿来谈判的，“回来是他们的主意。” 对于是否将与习近平通话时，特朗普则说：“他刚刚给我写了一封漂亮的信。我刚收到。我可能会跟他通电话。”

特朗普说，习近平主席表示了达成协议的愿望，并描述习近平在信中表示：“让我们一起努力，做成一些事情。”

特朗普认为，两国仍有可能在这个星期达成协议。他说：“有可能做到。他们都在这里了。（刘鹤）副总理是中国最受尊敬的人之一，最高级别的官员之一，他也来了。”

中国副总理刘鹤将与美国财政部长姆努钦和美国贸易代表莱特希泽，在美国东部时间周四下午5时开始谈判。特朗普重申，新关税将在周五凌晨零时零1分生效。