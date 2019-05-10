法院撤销人身保护令 巴西前总统特梅尔自行前往警局

（早报讯）巴西媒体报道，巴西前总统特梅尔周四（9日）下午自行前往巴西联邦警察局圣保罗分局。此前一天，里约热内卢一家法院决定撤销特梅尔的人身保护令。

据报道，特梅尔在当地时间周四下午2时40分（新加坡时间周五零时40分）离开位于圣保罗市西部的住所，20分钟后抵达联邦警察局圣保罗分局。

今年3月21日，特梅尔因涉嫌领导一个“犯罪组织”收受巨额贿赂而在圣保罗市被捕。他和其余涉案人员否认犯罪。3月25日，一名法官以继续羁押特梅尔缺乏法律依据为由将其释放。但5月8日，里约热内卢第二联邦法院决定撤销特梅尔的人身保护令，判决他应再度入狱。此后特梅尔宣布自己将自行前往警局。

检方称，特梅尔从事公务40年间“经营”这一“犯罪组织”，收取或安排贿赂合计金额超过18亿雷亚尔（约6.47亿新元）。

特梅尔在前往联邦警察局圣保罗分局前说：“根本没有证据，这一判决是令人不快的意外。”他的律师对逮捕特梅尔的决定表示质疑，称将向巴西最高法院提起上诉。

巴西2014年3月启动“洗车行动”大规模反腐调查，涉案人员包括众多政界、商界人士。巴西前总统罗塞夫2016年遭弹劾，时任副总统的特梅尔接任总统。特梅尔2017年成为调查对象，遭检方起诉，但国会众议院表决不予停职、不交予司法审理。特梅尔去年年底结束任期，不再拥有在任总统特权。