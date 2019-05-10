美开发出新型植物材料 有望替代泡沫塑料

（早报讯）美国研究人员开发出一种环保植物性材料，其隔热性能优于聚苯乙烯泡沫塑料，未来有望成为制造一次性咖啡杯等用品的替代材料。

新华社引述美国华盛顿州立大学9日发表的公报说，这种环保材料主要由植物纤维素纳米晶体构成，制造过程简单，且无需使用有害溶剂。

聚苯乙烯（polystyrene）泡沫塑料广泛用于制造一次性咖啡杯及多种建筑材料，但其原料常来自石油等不可再生能源，生成的聚苯乙烯高温条件下可能产生对人体有害成分，且无法自然降解，燃烧时还会造成环境污染。此前研究人员尝试用植物纤维作为替代品，但后者强度和隔热性较差，高温高湿度条件下易降解。

在华盛顿州立大学团队开发的新材料中，从木浆中提取出的植物纤维素纳米晶体约占75%。研究人员在植物纤维素纳米晶体中加入另一种高分子材料聚乙烯醇，使其合成一种独特结构，实验显示其隔热性比聚苯乙烯泡沫塑料更佳。

研究还显示，这种环保材料质量较轻，可支撑自身重量200倍的物体而不变形，还可自然降解，燃烧不会产生污染性烟尘。

相关研究已发表在《碳水化合物聚合物》杂志网络版上。论文作者之一、华盛顿州立大学机械与材料工程学院助理教授阿米尔·阿梅利说，作为可再生材料的植物纤维素纳米晶体隔热和机械性能好，可节约化石能源，降低对环境的影响。