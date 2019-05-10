疑致婴儿脑损 加州将禁争议杀虫剂

（早报讯）美国加利福尼亚州政府周三宣布将禁止一种广泛用于杀灭害虫但对婴儿脑补发育可能造成损伤的杀虫剂。

美国侨报网报道，科学家经研究发现，这一名为毒死蜱（chlorpyrifos）的杀虫剂能在空气中传播有毒物质，其危害比先前预计的要严重。加州环境部长布鲁门费德（Jared Blumenfeld）周三正式宣布禁用此种杀虫剂。

此前，多州已对毒死蜱下达禁令，而加州仍允许60余种农产品使用该杀虫剂。生产毒死蜱的陶氏杜邦（DwoDuPont）对加州的决定表示遗憾，一些使用毒死蜱的农民也指出，这一决定将使他们对病虫害的防控能力大为下降。

美国前总统奥巴马曾下令对毒死蜱逐步予以禁止。特朗普政府下的环保署（EPA）在对相关研究进行评估后，决定推翻这一决定。多家环保机构及农业工人对此提起上诉，一家联邦法庭上月命令环保署就是否禁止毒死蜱在7月前做出正式决定。

2012年一项由加州大学伯克利分校（UC Berkeley）进行的研究发现，所采样的婴儿脐带血样本中有高达87%者含有可测浓度的杀虫剂。其他一些城市地区的研究也表明，杀虫剂对婴儿胚胎的脑部发育会造成损伤，影响婴儿出生后的阅读能力、智商，并引发多动症。

该项禁令可能将耗时两年才能正式生效。