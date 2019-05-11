中美新一轮谈判结束 特朗普：会谈今后将会继续

中美最新一轮贸易谈判结束，没有任何成果可宣布，美国总统特朗普加大施压力度，恫言对所有中国产品加征关税，但也表示“会谈将继续”。

尽管如此，代表中国谈判的副总理刘鹤表示，谈判没有破裂，现在只是“黎明前的黑暗”，希望得到各方面的理解和支持。

彭博社引述知情人士报道，美国官员周五（10日）在华盛顿告诉刘鹤，若双方无法在三四周内达成协议，美国将对目前还未被加征关税的3250亿美元（约4430亿新元）中国输美商品加征25%关税。

美国目前已对2500亿美元的中国产品加征关税，若进一步对3250亿美元的中国产品加征关税，将意味着所有中国输美产品都将被征收高额关税，包括直接影响美国民众荷包的苹果手机等消费品。美国下周一（13日）将公布对额外中国商品加征关税的详情。

知情人士告诉彭博社，美国决定对所有中国产品加征关税，是因为中国在过去两天的谈判未做出有意义的让步。特朗普昨天则在推特说，双方进行了坦诚和建设性的对话，他与中国国家主席习近平的关系仍然非常牢固，会谈将继续。

刘鹤周五在谈判结束后接受中国媒体采访时也表示，尽管面对阻力和干扰，双方还是认为要保持沟通，并同意未来在北京继续推动磋商。他说：“我不认为谈判有破裂。恰恰相反，这是正常的两国谈判之中发生的一些小曲折，但这是不可避免的，我对未来还是审慎乐观。”

他强调，中国要的是平等、有尊严的协议。

刘鹤坦率地表示，双方在很多方面有共识，但对“重大的原则问题”不一致。他说：“我们在原则问题上绝不能让步。”

他也强调，对于美国加征关税的举动，“我们必须做出反应”。他希望美国能克制，并表示中国也会采取克制态度，不无限升级。

他表示，中美双方的贸易代表都有诚意解决问题，谈判现在已进入具体的文本阶段。

他说：“在大国发展的过程中，发生一些曲折，是好事，正好检验我们的能力。”

他指出，中国经济能够平稳、健康地发展，最核心的问题是信心和预期。他说：“只要自己有信心，什么困难都不怕。”

华盛顿智库战略与国际研究中心中国事务专家甘思德（Scott Kennedy）在推特写道，刘鹤此次空手而归，除非中美双方都感受到更沉重的经济痛楚和政治成本，双方不太可能达成协议。

清华—卡内基全球政策中心莫里斯·格林伯格荣誉主任韩磊（Paul Haenle）分析，由于特朗普现在把焦点放在中国最不愿意让步的课题上，双方要达成协议比以前困难多了。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）