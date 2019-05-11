美众议院传唤总统财务纪录案下周开庭

（早报讯） 美国国会和总统特朗普围绕他的财务纪录所起的争议下周在法院开庭审理。主审此案的法官说，他有足够的信息，能在5月14日的庭审后发布最终裁决。

彭博社引述主审法官阿米特·梅塔(Amit Mehta)在9日发布的命令说，他计划在下周开庭，就特朗普因国会针对其会计师事务所的纪录发出传票而提起的诉讼进行审理。审讯定5月14日进行。

美国侨报网报道，国会已经传唤了特朗普及其公司在会计师事务所美国玛扎尔斯公司(Mazars USA LLP)的会计纪录，特朗普的个人法律团队提起诉讼，要求法庭阻止纪录移交。

在此之际，民主党领导的众议院正在继续调查特朗普、他的政府和他的企业。

众议院监管委员会主席伊利亚·卡明斯(Elijah Cummings)向负责编制特朗普财务披露表格的马扎尔斯发出传票，质疑特朗普是否操纵了自己的净资产。

特朗普的前律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)向该委员会提供了马扎尔斯准备的三年财务报表。科恩说，特朗普在试图购买美国橄榄球联盟(National Football League)的布法罗账单时夸大了自己的财富。

众议院金融服务和情报委员会也在调查总统的财务状况，并已向德意志银行(Deutsche Bank)、美国第一资本金融公司（Capitol One）和其他主要银行发出传票。

特朗普、他的企业以及他的三个孩子——伊万卡(Ivanka Jr.)、小唐纳德(Donald Jr.)和埃里克(Eric)正在提起诉讼，要求停止向银行发出传票。

众议院筹款委员会要求总统提供六年的个人和企业纳税申报单。