全球氦气短缺 气球、核磁共振、安全气囊全遭殃

（早报讯）全球氦气（helium）短缺，打击的不仅仅是生日派对里不可或缺的气球而已，测量气象的探空气球、飞船都可能无法升空，更重要的是，安全气囊、核磁共振（MRI）造影机都少不了这种气体。

中央社引述《今日美国报》的报道说，氦气的用途还包括深海潜水、低温技术、火箭燃料、及包括光纤与半导体等高科技领域。

氦气短缺引起大众注意，是因美国派对业者“聚会城”（Party City）9日宣布今年将关闭45间门市，并把2019第1季亏损的3020万美元（约4115万新元）归咎于氦气短缺上。

不过，许多仰赖氦气的企业说，目前来说，情况还过得去。

固特异轮胎橡胶公司（Goodyear Tire & Rubber）发言人克罗帕表示，尽管他们使用氦气作为其知名飞船的提升用气体，“目前营运还未受氦气短缺影响”。

德国顶尖安全气囊北美分支ZF North America说，他们混合不同气体来替安全气囊充气。

从消费者角度来说，不用担心照不到核磁共振的问题。华盛顿大学化学教授海斯解释说，氦气短缺已嚷嚷一段时间，医院有预先拟妥因应计划。

氦为不可再生资源，主要透过天然气析取出氦。即将于2021年关闭的美国国家氦气储备（National Helium Reserve）占全球供应量的30%，其余是卡达尔和阿尔及利亚；而新来源是俄罗斯，甚至坦桑尼亚，但海斯说这些发现都还是初步阶段。

按照目前的消耗率和已知的全球蕴藏量，全球氦气供应量最多可再持续200年。海斯说：“已有人呼吁回收氦气，但这很难做到，而且费用高昂。”