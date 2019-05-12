曼市成功卫冕英超 利物浦史上最强亚军

（早报讯）英超最后一轮联赛两小时前展开最后一轮争夺，“蓝月亮”曼市（Manchester City）表现稳扎稳打，虽然开局被布莱顿（Brighton）前锋默里（Murray）率先轰破城门，但他们还是稳住阵脚凭借阿圭罗（Aguero）、拉波尔特（Laporte）、马赫雷兹（Mahrez）以及京多安（Gundogan）的进球以4比1大胜对手直接杀死比赛，成为近10来年首支实现卫冕的英超球队。

英超争冠主动权不在手中的“红军”利物浦（Liverpool）也在刚结束的比赛中以2比0战胜狼队（Wolves），“三叉戟”之一的马内（Mane）梅开二度。虽红军无缘夺冠，但他们的97积分已经刷新了英超亚军纪录，更是五大联赛中史上最高分亚军。

“蓝军”切尔西（Chelsea）以及“热刺”托特纳姆（Tottenham）上一轮比赛已确定下赛季欧洲冠军联赛资格，两支球队分别以0比0、2比2踢平“狐狸”莱斯特（Leicester）以及埃弗顿（Everton）。

排在联赛第五的是“炮兵”阿申纳（Arsenal），他们虽2比1战胜战胜伯恩利（Burnley），但若想获得欧冠席位还得在欧洲联赛决赛击败蓝军夺冠。

曼彻斯特双雄当晚的表现截然不同，本赛季已无欲无求的“红魔”曼联（Manchester Utd）居然0比2败给降级队加的夫（Cardiff）。