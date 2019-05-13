马三男女图运5.1公斤冰毒到韩被捕

（早报讯）马来西亚2名华裔女子为优渥酬劳甘为毒骡，各将10包共5.1公斤重的冰毒藏身企图运到韩国，未料出发前连同一名华裔男子人赃并获，当场起获总值25万5000令吉（约8万3700新元）的冰毒。

星洲网报道，马来西亚全国毒品罪案调查部代总监卡玛鲁查曼指出，警方接获情报明察暗访了2个月后，于昨天凌晨12时突击巴生河流域一家酒店，在客房内逮捕3名男女。

他说，当时2名分别26和31岁的女嫌犯，已用胶纸将毒品缠绑在腰部和大腿等部位，准备前往吉隆坡国际机场飞往韩国。

他指出，警方调查发现，其中来自槟城、年龄较长的女嫌犯已有两三次运毒出国的经验，另一名来自砂拉越的女子则相信是新手。“3名男女在此之前互不相识，却因同为贩毒集团聘用的毒骡而相互照应；当中唯一的男嫌犯（21岁）则从旁协助她们。”

他说，警方初步盘查后得知，被捕女子因贩毒集团开出诱人条件而甘为毒骡。“贩毒集团除了包机票和韩国住宿，毒骡出发前可先得1000令吉，完成任务回马后，可另得1万5000令吉酬劳。”

他说，贩毒集团一般选用身材较为圆润的毒骡，以避免他们的诡计被识破。

他说，在马来西亚，1公斤冰毒市值5万令吉，但运到韩国后冰毒价值翻了32倍，1公斤可售160万令吉。“这也是为何贩毒集团以丰厚酬劳聘用毒骡，铤而走险贩毒到韩国的原因。”