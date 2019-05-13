马国警方挫败恐袭阴谋 捕4恐怖分子

（早报讯）马来西亚全国警察总长阿都哈密上任首场记者会，揭露反恐组警方成功逮捕4名“伊斯兰国”（IS）恐怖分子，起获6个简易爆炸装置（IED）、半自动手枪 、子弹和武士刀。

他指出，落网的恐怖分子是在雪州梳邦再也百年老庙斯里马哈马里安曼印度庙骚乱事件，消拯员阿迪殉职后，才开始策划于斋戒月首个星期，向巴生谷（雪隆）宗教场所及娱乐场所发动独狼袭击，血洗异教徒以进行报复。

“这些嫌犯计划抢劫、绑架甚至残杀非穆斯林，也杀害一些被认为不尊重或诋毁伊斯兰的知名人士。”

他说，反恐组警方是于5月5至7日，根据情报前往隆市和登州瓜拉伯浪（Kuala Berang）进行取缔行动，将这批人士逮捕归案。 被捕者当中，1人为本地男子、1人为印尼男子和2名罗兴亚男子，他们的年龄介于20至49岁。

“首名落网的34岁本地男子是在瓜拉伯浪遭警方逮捕，他是一名建筑工人，也是一名IS领袖之一，负责招募新血，更策划对非穆斯林的宗教场所展开独狼袭击；警方在其住家起获6个简易爆炸装置、一把半自动手枪 、15发子弹和武士刀，这批爆炸物和军火相信是从邻国运入。”

阿都哈密表示，第二名落网的嫌犯是现年20岁的罗兴亚男子，是一名餐馆侍应生，持联合国难民卡（UNHCR）进入马国。他效忠于罗兴亚武装组织（ARSA），策划对缅甸驻吉隆坡大使馆发动袭击后，逃至缅甸西部的若开邦参与圣战；第三名落网的嫌犯则是现年25岁的罗兴亚男子，是一名外籍劳工，他正等待首名被捕者指令，发动独狼袭击。

他透露，最后一名落网者为现年49岁的印尼男子，是一名工厂员工。他同样在等待首名被捕者的指示发动独狼袭击，并打算在得逞后逃至叙利亚参与圣战。

“所有落网嫌犯因涉及恐怖主义活动，因而抵触刑事法典第574条文，并将依照程序援引2012年国家安全罪行（特别措施）法令第747条文进行调查。”

阿都哈密也透露，警方目前正追缉另外3名恐怖分子，相信他们亦有份策划恐怖袭击。他说，首名被通缉者为现年27岁的萨扎尼，第二名被通缉者则是现年27岁的莫哈末努洛阿敏，2人最后出现地点为吉打州美农（Bedong）。

他说，第3名通缉犯是印尼男子法谍迪尔，为一名建筑工人，最后出现地点为雪州万津。