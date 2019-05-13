外资失信心恐大撤资 马股债短期反弹渺茫

（早报讯）随着马来西亚新政府度过蜜月期，外资似乎对马来西亚金融市场也逐渐失去耐心，大多外资基金经理看淡当地股市和债市前景，认为短期内反弹希望渺茫。

彭博社指出，在过去12个月中，有10个月出现资金净流出马国的现象。同时，令吉表现比大多区域货币逊色，而马国公债可能会面对另一轮抛售。

根据彭博社的调查，大部分受访的基金经理看淡马国市场前景，认为反弹在短期内难以实现。管理总值10亿美元新兴市场资产的GAM控股基金经理提姆勒夫称，虽然马股在估值方面的吸引力显著提升，但整体前景仍不明朗。“我不认为，现在是一头栽进马股的好时机。”

市场对马来西亚首相马哈迪主政以来的改革已由高度期待转为谨慎，因政府专注于降低国债，冲击私人消费和经济成长。

如今综指的2019年预估本益比（PE）为15.7倍，与过去5年的平均值一致。

此外，麦格理集团（Macquarie）表示，马国政府重启巨型工程，恢复基建开销，或可支撑马股，但富时罗素公司（FTSE Russell）可能将马国公债从世界政府债券指数（WGBI）中剔除，依然是个不小的风险。

自上述消息在4月传出后，令吉汇率面对下行压力，而国家银行（央行）过去禁止岸外无本金交割远期外汇交易（NDF）的决定重新冒上投资者的心头，成为一大隐忧，同时马国10年期公债殖利率也上升至2个月新高。

摩根史丹利（Morgan Stanley）警告，手握价值80亿美元当地债券的外资，可能会撤离马国债市。虽然马国债市已经收窄跌幅，但目前投资者不打算增持债券，直到富时罗素在今年9月完成WGBI债市成员的检讨决定。

管理370亿美元资产的先机环球投机（Merian Global Investors）基金经理德尔菲尼目前对马国公债持中和看法，但对央行在数年前禁止NDF市场的做法表示警惕。

“央行禁止NDF交易后，基本上对马来西亚债券进行对冲已是不可能的事，我怀疑，如今海外投资者是否还会大举重返马来西亚。”