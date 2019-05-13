马国外籍人才申请准证费6月起涨253%

（早报讯）从6月1日起，马来西亚申请熟练外籍人才准证（EP）与专业外籍人才准证(PVP)的费用将会调涨，从原有的300令吉（约100新元）暴涨至1060令吉（约350新元），涨幅高达253%或760令吉。

《星洲网》报道，根据移民局外国专才服务组（ESD）官网于4月11日发表的声明，申请熟练外劳与专业外劳准证以及其家属的费用一律调高。外籍人才家属的申请准证费用从70令吉调高至350令吉。

马来西亚外劳服务中心（MYXpats）旨在更好地促进和满足雇主对熟练外籍人才的需求，在5天工作日内处理熟练外籍人才准证（EP）与专业外籍人才准证(PVP)。

自2015年，该中心一直在努力改善处理时间，并批准了超过90％的就业准证申请。

政府为外国投资者创造更有利的投资环境，包括从4月1日起落实集合系统，将负责批准外籍人士申请的各个机构置于同一个平台，以提供更简化的移民和安全服务。

雇主可从5月开始，透过外国专才服务组（ESD）系统进行网上支付外劳申请准证费用。

自申请外籍专才的收费调涨消息传开后，一些中介致电到报馆投诉，他们抱怨有关涨幅过高，实在不合理，并要求政府给予合理解释。“我曾向多个政府部门了解和反映此事，但没有得到相关部门的明确解释。”

据了解，负责马来西亚外劳服务中心的大马人才机构（Talent Corp）已经发出通函给各个代理机构，通知业者有关申请费用调涨事宜。

2016年该中心所处理的雇用准证（EP）申请案例占最多的是印度籍，不过，后来趋势完全改变，以中国专才居多。这些中国专才来马主要是投入建筑业，参与本地公司兴建摩天大楼（Skytower）、桥梁及铁路等工程。

根据MYXpats中心一项统计，成功申请到EP的中国籍专才人数已从2016年的3495人，增加至2017年的7515人。

根据2017年统计，在马最多的外籍专才当中，中国排在首位占25%，第二是印度（占15%），第三是日本（9%），第四印尼（7%），第五英国（6%），其他如美国、法国、德国等则为少数。