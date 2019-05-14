报告：大国竞相研发“杀人机器人”恐引发灾难

（早报讯）荷兰一和平组织警告，美中俄等大国开始在人工智能领域展开军备竞赛将严重危及国际和平与安全。该组织呼吁禁止研发“杀人机器人”，因为这项技术发展可能让机器决定人类的生死。

美国之音报道，荷兰和平组织PAX研究了美、中、俄、英、法、以色列和韩国七个国家的人工智能发展状况。该组织发布报告说，清楚迹象显示，美国、中国和俄罗斯等国正在开始进行人工智能领域的军备竞赛，这种竞赛可能导致人工智能武器取代人类的角色，自行选择攻击的目标并发动攻击。

报告认为，这些被称为杀人机器人的武器引发法律、伦理和安全上的担忧，因为机器人不可能遵守战争法或有能力区分平民与战斗人员。在谁该为非法行为负责的问题上，机器人也会带来“责任真空”的状况。而且，杀人机器人的部署可能导致意外的战争与冲突急剧恶化，以及其他意想不到的危险后果。

和平组织PAX表示，旨在缩短反应时间并使袭击更精准的致命自动武器正在限制有关使用武力的决策过程，并增加大规模伤亡的风险。

目前有28个国家主张全面禁止全自动的致命武器。美国军方政策要求在全自动致命武器决定开火前要与人有一定程度的互动。中国支持禁止使用全自动致命武器但不禁止开发这种武器。

报告建议所有国家立即暂停开发、生产和使用致命的全自动武器，致力达成一项具法律约束力的协议，以减少国际社会对正在开发致命自动武器的国家的担忧。