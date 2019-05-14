新研究：流感病毒在低湿度下更易传播

（早报讯）美国研究发现，流感病毒之所以在秋冬季节更易传播，一个关键因素是湿度低。

新华社报道，美国耶鲁大学研究团队在新一期美国《国家科学院学报》上发表论文说，湿度低易使流感病毒“长驱直入”主要是从三方面阻碍了免疫系统发挥其应有作用。

他们在实验中利用转基因方法改造实验鼠，使其能像人体那样通过免疫系统抵抗病毒感染。然后将实验鼠关在温度一样的小隔间里，但湿度分为正常湿度和低湿度两种。

当这些实验鼠被暴露在甲型流感病毒下时，研究人员发现，低湿度组实验鼠的免疫响应会从三个方面受到牵制。首先，低湿度会使呼吸道细胞纤毛抵抗流感病毒的效力减弱。其次，病毒会引发肺部损伤，在低湿度条件下，呼吸道细胞修复这种损伤的能力会下降。再次，流感病毒入侵后，被感染的细胞会释放干扰素向周边细胞预警，但在低湿度下，这种预警机制会失效。

研究人员说，研究结果很好地解释了为何空气干燥的秋冬季节，流感病毒更易流行。因此在流感季，防控工作应将湿度这一重要因素考虑在内，比如在居家、学校、工作地点甚至医院等场所利用加湿设备增加空气湿度，或许可以帮助人们减轻流感症状、加快感染后的恢复过程。

不过，他们也强调，湿度并非流感暴发的唯一影响因素。