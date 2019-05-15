特朗普：未有向中东大规模派兵计划

（早报讯）美国总统特朗普14日说，美国目前没有向中东地区大规模调遣军力的计划，媒体此前的相关报道为“虚假新闻”。

美国《纽约时报》13日援引美方官员的话报道说，代理国防部长沙纳汉已向白宫递交针对伊朗的军事行动计划。根据该计划，一旦伊朗攻击美军或加速研发核武器项目，美国将调遣至多12万美军前往中东地区。

新华社报道，特朗普14日说，美国目前没有类似计划而《纽约时报》的报道是“假新闻”。特朗普称，自己“绝对”可以这么做，但目前没有派兵计划。“希望我们不用做此计划。但如果这样做，我们将派遣比这多得多的军队。”

去年5月8日，美国政府宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步加大对伊施压力度。最近一个月来，美国不仅在石油出口、钢铁等领域继续对伊施以经济制裁，同时开始在军事层面向其施压。

美国国家安全顾问博尔顿本月5日宣布，美军向中东地区派遣“林肯号”航空母舰打击群和一支轰炸机特遣队，以应对伊朗威胁。5天后，五角大楼再作增兵部署，宣布“阿灵顿”号两栖船坞登陆舰将加入“林肯号”舰群，并在中东部署一套爱国者导弹系统。

伊朗总统鲁哈尼本月8日宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊方权益问题，若诉求得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。