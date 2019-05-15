世卫组织：2050年痴呆人数达1亿5200万人

（早报讯）世界卫生组织预计，到了2050年，患痴呆症人数将达到1亿5200万。该组织建议通过健康饮食、定期锻炼、减少吸烟饮酒和控制体重等一系列健康生活方式，降低患痴呆症的风险。

痴呆症是一类脑部疾病的总称，包括阿尔茨海默病、血管性痴呆等，主要表现为记忆、思考、语言和日常活动能力衰退。世卫组织14日发布最新指南，推荐一系列预防痴呆症的具体建议。

世卫组织建议成年人通过锻炼来降低认知能力下降风险。组织建议戒烟、推荐健康、均衡饮食，即多吃果蔬、鱼、海鲜、豆类、坚果类及谷类食物，烹饪时尤其提倡用橄榄油；停止有害饮酒；向有轻度认知障碍的成年人提供认知训练等。

新指南还建议成年人加强体重控制以避免肥胖，并对高血压、糖尿病、血脂和胆固醇异常、抑郁症、听力损失等健康风险加以管控和干预，这些都有助于降低罹患痴呆症或认知能力下降的风险。

值得一提的是，尽管新指南认为社交活动减少和认知能力下降相关的证据不足，但仍认为参与社交活动与身心健康相关，因此鼓励在不同生活阶段都应融入社会。

目前，全世界大约有5000万人罹患痴呆症。该组织预计，到了2050年，患痴呆症人数将达到1.52亿。

世卫组织鼓励各国制定应对痴呆症的国家级政策和计划，其中一个基本要素是支持痴呆症患者的照护人员，因为他们通常是患者的家庭成员，为照顾患者需要对家庭和职业生活作出极大调整。