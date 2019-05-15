研究：月亮数亿年间直径减约50米

（早报讯）美国一项新研究说，月球可能像“葡萄变成葡萄干”一样皱缩，在过去数亿年间直径“瘦身”约50米，这种皱缩导致浅层“月震”频发。

新华社报道，美国马里兰大学等机构研究人员在新一期英国《自然·地球科学》杂志上发表了相关论文。

据介绍，岩质天体也会“热胀冷缩”，月球刚形成时内部较热，随着内部变冷，它就像葡萄变成葡萄干那样皱缩。但由于月壳不像葡萄皮那么柔软，这种皱缩使得许多地方出现破裂和断层，导致月震。

研究人员分析了美航天局2009年发射的“月球勘测轨道飞行器”拍到的3500多条“逆冲断层”影像，对比了1969年到1977年间“阿波罗”登月任务监测到的28次浅层月震数据，发现其中至少八次月震是由月壳活动引发，而非由小行星撞击或月球深层活动引发。这些月震相当于地球上的两级到五级地震。

地球对月球的潮汐力可能加重了月壳的破裂情况。在这八次月震中，有六次发生在月球位于或接近远地点时，此时潮汐力的影响最大。这使得月壳上一些地方更容易出现破裂和断层。

研究还表明，月球的皱缩可能仍在持续。“月球勘测轨道飞行器”拍到的一些月表影像中有亮斑，说明那里不久前才发生月震并露出断层。如果断层暴露的时间较长，就会因风化作用等因素逐渐变黑。