巴黎圣母院重建竞图 前卫设计千姿百态

（早报讯）巴黎圣母院部分建筑遭火患摧毁，法国向全球建筑师徵求设计，目前出现许多异想天开的妙想，包括在圣母院顶楼盖泳池，或是打造温室，水晶尖塔等。

圣母院4月中旬发生大火，屋顶和尖塔遭到大火烧毁。法国总统马克宏誓言，将在五年内重建圣母院，并开放国际建筑竞图。

中央社报道，即便竞赛还没正式展开，但许多建筑公司已经纷纷公开设计蓝图。然而，许多前卫设计可能会让部分想要圣母院彷旧、维持12世纪元素的传统派吃惊。

其中，法国公司Studio NAB提出了巨大温室屋顶的构想，还有其他建筑公司提议建造公园，或是露台等，甚至还有提议在屋顶造林。至于失去的尖塔要用什麽材质重建，也有各式创意，包括水晶、不鏽钢、彩绘玻璃等

ABH建筑事务所的夏桑则提出三角锥形的玻璃尖塔，他表示：“我们并不一定要完全照原样重建。”

瑞典斯德哥尔摩的建筑公司UMA，他们提议尖塔不用重建，乾脆把屋顶变成一个十字型的巨大空中游泳池，让民众游泳，强调圣母院的“公共性”，让圣母院将不再是个“孤岛”，而能够属于巴黎、属于民众。

虽然马克宏誓言要在五年内重建圣母院，但部分专家指出，要在五年内完成几乎是不可能的任务，重建圣母院可能要花上10年，甚至更久。