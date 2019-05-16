墨西哥市发空气污染警报 学校停课

（早报讯）墨西哥首都墨西哥市烟霾瀰漫、空气污染程度相当于每天吸6.5根烟，市政府採取罕见步骤，下令首都及周遭地区的学校停课。

台湾中央通讯社报道，墨西哥市连续第二天发布空污警报，敦促民众留在室内，除取消学校活动，并将一级足球联赛的四强赛改到其他城市举行。

墨西哥教育部的公告说，这道措施适用在墨西哥市大都会区的公、私立学校，公告也建议儿童避免外出活动，留在室内，且避免配戴隐形眼镜。

教育部宣布中小学16日停课。墨西哥市的两间高等教育机构，墨西哥国立自治大学与墨西哥国立理工学院也宣布，空污影响下，大都会校区16日停课。

墨西哥足球联盟决定依据政府建议，将一级赛事四强战，里昂与墨西哥市美洲队间的第一场比赛，重新安排到明天开踢，并移师到墨西哥市西北方200公里外的基勒打罗（Queretaro）举行。

有关单位表示，问题出在这个月墨西哥市郊有数十起野火窜烧，外加炎热、乾燥、无风的气候型态造成市区上空髒空气久久不散。

数位媒体石英（Quartz）报导，墨西哥市15日的空气中细悬浮微粒（PM2.5）浓度相当于一天吸7根烟，16日浓度稍降至每立方公尺143微克，相当于6.5根烟。

比较上来说，美国加利福尼亚州去年的野火造成州内部分居民一天吸进约13根烟；2017年11月其中有一天，印度德里空污特别糟糕，呼吸当地的空气无异于一天吸45根烟。