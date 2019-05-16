报道：伊朗燃油运输船在舟山附近卸货

（早报讯）根据路孚特(Refinitiv)的Eikon船只追踪数据，一艘违反美国制裁令载有伊朗燃料油的油轮，已在中国舟山附近的储油罐卸货。

路透社报道，石油终端运营商--舟山金润石油转运有限公司的一名代表证实了这艘Marshal Z号油轮卸下将近13万吨伊朗燃料油，结束了四个月的艰苦跋涉。

路透在3月20日报道，一些伊朗燃料油躲过美国的制裁令，通过在四艘油轮间转移和假造文件的方式，假称这批船货来自伊拉克。这四艘油轮中就包括Marshal Z。

金润的另一位代表称，这批船货不是来自伊朗，因为该终端至少在过去四年都没有接收过来自伊朗的船货。该公司两名人士都不愿具名，因为事情敏感。

在卸货前不到两周，美国特朗普政府出台更多举措，试图截断伊朗石油出口。美国政府停止向伊朗原油的大买家提供制裁豁免，其中包括中国。

路透自1月以来一直追踪Marshal Z油轮的动向，分析每天的船舶追踪数据，只有当该船处于深水水域或超出卫星监测范围时除外。

根据追踪数据，从3月22日直到5月8日抵达六横岛金润码头，该油轮一直保持15.9米的经常性吃水深度。这表明船只在抵达该码头前并没有卸货。

金润隶属于和润集团，提供码头保税仓储服务，这意味着这批燃料可以先不报关而储存在那里，之后正式进入中国。面对记者询问的和润官员建议记者去询问金润。

根据追踪数据，该油轮在5月12日完成这批燃料油的卸货工作，吃水深度减为9米，随后离开该码头。