全美最严 阿拉巴马州反堕胎法禁强奸乱伦受害者堕胎

（早报讯）美国阿拉巴马州通过了全美最严苛的“反堕胎法”，禁止女性在怀孕的任何阶段堕胎，即使是强奸或者乱伦的受害者也不能例外。

阿拉巴马州首位女性共和党州长凯·艾维15日签署议会所通过的这项引发激烈争议的“反堕胎法案”。这一法案将在六个月后生效。这一法案要求女性在怀孕的任何阶段都不能堕胎，即使是强奸或者乱伦的受害者，一旦怀孕，也要把孩子生下来；除非怀孕已严重影响孕妇的健康，否则不能堕胎。如果有医生帮助妇女堕胎，将面临长达99年的监禁。美媒称，这一法案堪称全美最严苛。

中国通讯社报道，法案在前些天以74比3的得票数在阿拉巴马州众议院通过后。14日晚上当地参议院也通过了这一法案。得票数是25票赞成，6票反对，1票弃权。尽管民主党人提出了一个修正案，要求对强奸及乱伦的受害者进行豁免，但该修正案以11比21的票数闯关失败。

阿拉巴马州议会外有民众示威，抗议新通过的堕胎法案。有团体计划申请禁制令，呼吁女性要为自己的权利发声。

该法案在美国引来许多女性的痛骂，其中著名歌手史蒂芬妮·杰尔马诺塔在社交媒体率先发声。“阿拉巴马州的这一法案令人愤怒，它竟然将强奸和乱伦受害者排除在合法堕胎之外。而且帮助堕胎的医生所受刑法比强奸犯还要重？简直没有更可笑的事了。”

除了阿拉巴马州之外，今年以来，已有16个州尝试立法限制堕胎权。《纽约时报》指出，这些最近通过的反堕胎法案进一步加剧了美国“自由州”和“保守州”的分裂，有可能在法院掀起重要斗争，重塑美国的堕胎条例。