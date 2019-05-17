波音：已完成737 MAX飞机软件更新工作

（早报讯）美国波音公司周四（16日）发表声明说，已完成737 MAX飞机软件更新以及相应的模拟机测试和工程验证飞行，并正在为最终的复飞认证做准备。

声明说，波音已使用安装了更新软件的737 MAX飞机进行207次飞行，飞行总时间超过360小时。目前波音正应美国联邦航空局的要求提供更多信息，包括飞行员如何在不同飞行场景下与飞机控制与显示系统交互的细节。一旦要求得到满足，波音将与美国联邦航空局共同确定认证试飞的日程并提交最终的认证文件。

新华社报道，波音总裁米伦伯格说：“我们已经完成针对软件更新的所有工程验证飞行，并正在为最终的认证飞行做准备。”他说：“我们致力于为美国联邦航空局和全球监管机构提供它们所需的一切信息。我们正取得明确而稳步的进展，并相信拥有……升级软件的737 MAX将成为最安全的飞机之一。”

此外，波音还开发了改进的培训教材，并正在与美国联邦航空局、全球监管机构和航空公司客户共同对它们进行评审。

去年10月以来，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司先后发生波音737-8客机（属于737MAX系列）空难事故。两起空难均与飞机上自动防失速的“机动特性增强系统”软件相关。