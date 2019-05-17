中兴将在缅甸建设5G基础设施

（早报讯）中国中兴通讯公司（ZTE）宣布，与在缅甸开展移动通信业务的卡塔尔企业Ooredoo缅甸公司签署合作备忘录，在缅甸建设第五代通信系统（5G）基础设施。

日本经济新闻中文网报道，在美国以安全保障方面的风险为由排除中国设备的背景下，中兴此举或许是为了在新兴国家市场发起反攻。

据Ooredoo缅甸公司介绍，两家公司计划在缅甸部署可体验5G的测试环境，2019年内面向普通用户进行演示。这是缅甸引进5G的具体措施首次被披露。

缅甸共有四家移动通信运营商，据悉均使用的是华为技术及中兴等中国制造商生产的设备。业界相关人士指出，“原因是引进成本低廉”。

围绕5G通信网络的部署，美国及澳大利亚等发达国家开始陆续排除中国生产的通信设备，但缅甸等新兴市场国家的政府中在大部分没有明确表态。

不过，外资运营商一直对国际社会的动向十分敏感。挪威Telenor的缅甸公司与爱立信合作进行了通信提速实验。与中兴展开合作的Ooredoo也与诺基亚携手，在仰光理工大学内设立供学生学习5G技术的教育中心。

在缅甸，4G刚刚于2017年开始商用，有观点认为，过渡至5G的环境最早要到2020年代前半期才会完善起来。其原因除了需要分配新频段外，还在于5G手机价格高昂，不会很快普及。

Ooredoo是2014年涉足缅甸市场的外资移动通信公司之一。该公司缅甸用户约为1100万人，是该国第三大通信运营商，仅次于与KDDI住友商事联盟开展合作的缅甸邮电公司（MPT）及Telenor。