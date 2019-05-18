乌克兰议长宣布现议会执政联盟不复存在

（早报讯）乌克兰最高拉达（议会）议长帕鲁比周五（17日）在基辅召开的议会会议上宣布，鉴于人民阵线党已经宣布退出议会执政联盟，现议会执政联盟不复存在。

新华社报道，人民阵线党党首布尔巴克在当天召开的议会会议上宣布，该党团退出与现任总统波罗申科所属政党结成的议会执政联盟。

根据乌克兰宪法相关条款，如果议会执政联盟不复存在，议会必须在一个月内重新组成执政联盟，否则议会将自行解散并进行提前选举。但是，如果议会任期距离届满不足半年，则议会不能自行解散。

乌克兰新一届议会选举定于10月底举行。本届议会任期距离届满不足半年，即使新议会执政联盟未在一个月内组成，本届议会也不能解散。

舆论认为，人民阵线党此时宣布退出议会执政联盟之举，实际消减了当选总统弗拉基米尔·泽连斯基解散议会、提前举行议会选举的可能性。

有报道分析，泽连斯基将在5月20日宣誓就职后提议解散本届议会。泽连斯基领导的人民公仆党在本届议会没有议席，而解散议会、提前举行议会选举将使该党进入议会并在组阁谈判中掌握主动。

在3月31日举行的乌克兰总统选举中，没有候选人得票率超过确保胜选的50%，得票率居前两位的泽连斯基和波罗申科进入第二轮角逐。在4月21日举行的第二轮投票中，泽连斯基以较大优势战胜波罗申科，赢得选举。