新研究称高收入国家消除麻疹不给力

（早报讯）研究报告指出，英国、美国等一些高收入国家实施的疫苗政策可能不足以实现消除麻疹的目标，相关政策有待进一步加强。

近期，包括美国在内的全球多地暴发大规模麻疹疫情。世界卫生组织（WHO）数据显示，截至4月中旬，今年全球已有170个国家向该组织报告了总计超过11.2万例麻疹病例，与去年同期相比激增300%。

英国《BMC医学》杂志周五（17日）在线发表一份报告说，意大利布鲁诺·凯斯勒基金会等机构研究人员利用计算机模型，模拟了2018年至2050年间七个高收入国家的麻疹免疫状况。这些国家包括美国、英国、澳大利亚、爱尔兰、意大利、新加坡和韩国。

结果发现，按照目前的疫苗接种政策，只有新加坡和韩国能将麻疹易感人口比例控制在相对安全的7.5%以下，实现并维持消除麻疹的目标；其他五国则需将常规接种项目的覆盖率维持在95%以上或在入学儿童强制接种等方面进一步加强，才能在2050年时保证易感人口比例低于7.5%。

新华社报道，麻疹消除的定义是在某一区域没有出现麻疹达12个月或以上。研究人员说，近年来，在一些之前已经宣布消除麻疹的国家，甚至是高收入国家，麻疹卷土重来。这主要是因为疫苗接种覆盖率不理想。在美国等西方国家，民众因对疫苗的某些误解产生“反疫苗”情绪，在有条件接种麻疹等疫苗情况下选择不接种，世界卫生组织将这种情况称为“疫苗犹豫”。

研究小组说，想要实现并维持中长期的消除麻疹目标，有关国家还需在现有政策基础上进一步加强防疫力度，例如在儿童入学时强制接种等。