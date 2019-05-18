提供机密信息给中国 前中央情报局官员判刑20年

（早报讯）一名美国中央情报局前官员因向中国传递机密的人力资源信息，违反《反间谍法》的罪名成立，被法庭判处二十年监禁。

美国侨报网报道，地方法官埃利斯三世(T.S. Ellis III)在亚历山大港联邦法院对62岁的凯文·马洛里(Kevin Mallory)作出的判决低于检察官要求的无期徒刑，但超过了辩方要求的10年刑期。

去年，一个陪审团根据《反间谍法》判定马洛里有罪，罪名是他以2.5万美元（3.43万新元）的价格向中国的经纪人提供机密信息。2017年4月，马洛里和儿子乘飞机从上海抵达芝加哥奥黑尔国际机场(O 'Hare International Airport)，海关人员发现了1.65万美元的未申报现金。

随后，有关部门在中国人送给他的三星手机里发现了马洛里和中国招聘人员之间的文本对话——马洛里原本以为手机的安全信息功能会隐藏对话。在一条短信中，马洛里写道:“你的目标是获取信息，我的目标是获得报酬。”

马洛里的判决多次推迟，因为法官试图澄清一个关键点——马洛里提供的信息的价值。特别是，检察官和辩护律师在马洛里是否曾打算将人力资产置于危险境地的问题上存在严重分歧。

马洛里曾担任中情局的案件官，随后在美国国防情报局工作。辩护律师指出，马洛里从未打算发送这封信，并指出电脑法证证据支持他们的说法。辩护律师还指出，马洛里收到的钱相对较少，而且他主动向他在中央情报局（CIA）的前雇主透露了与中国人的联系。

但埃利斯表示，这笔钱之所以不多，只是因为马洛里在他与中国人关系的早期阶段就被抓住了。他说，马洛里与CIA的接触表明，他试图通过把自己描绘成某种双重间谍，在合法的表象下掩盖自己与中国的间谍活动。

马洛里的律师说，他们计划对判决提出上诉。