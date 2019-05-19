意外胜选 澳总理莫里森着手提振经济

（早报讯）澳大利亚中右翼政府在大选中意外获胜后直奔主题，承诺通过标志性的减税措施来提振正在放缓的经济。

彭博社报道，就在总理莫里森宣称赢得数十年来最大的后来居上胜利之后几个小时，他的自由党－国家党联盟表示，它的目标是在议会下一次开会时，提交为澳洲约半数人口减税的方案。

国库部长弗里登伯格告诉记者：“这是我们的优先立法。”

澳洲人口约2500万。最多1080澳元（约1021新元）的返还可以为消费者支出带来至关重要的推动力，并为这个第28年不间断增长的经济体提供动力。澳洲议会最早下个月开会。

莫里森对经济稳定的定位是其联盟成功实现第三次连任的核心，他敦促选民否决反对派工党几十年来最进步的议程。尽管联盟多年来在大多数民意调查中落后，但通过对工党不遗余力的攻击，莫里森缩小了差距；工党承诺采取更严厉的行动应对气候变化、对澳洲富人取消税收优惠。

胜利让莫里森成为保守派的英雄，美国总统特朗普发表推文“恭喜莫里森大获全胜！”

对于52岁的工党领袖肖腾而言，其落败类似于希拉莉2016年未能赢得美国总统选举。在一个他原本预期会庆祝胜利的晚上，他辞去了党主席职务。